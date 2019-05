Ein Lager mit Feuerwerkskörpern ist in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Wegen mehrerer Explosionen und einer großen Rauchwolke verständigten Anwohner in der Nacht zum Sonntag den Notruf, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen das Feuer kontrolliert und mit großem Sicherheitsabstand abbrennen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.

