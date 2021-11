Feuer in Küche: 81-Jähriger verletzt

Bei einem Feuer in einer Küche in einer Doppelhaushälfte bei Stuttgart ist ein 81-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann in Backnang (Rems-Murr-Kreis) am Donnerstagabend sein Essen auf dem Herd vergessen, woraufhin die Küche anfing zu brennen. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzte sich der 81-Jährige leicht. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Haushälfte ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

