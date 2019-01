Ein Feuer hat in einem Einfamilienhaus in Teningen (Kreis Emmendingen) einen Schaden von rund 100 000 Euro angerichtet. Ein Senior, der allein in dem Haus wohnt, konnte sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Polizei in Freiburg am Mittwoch sagte. Er blieb unverletzt. Nachbarn hatten den Brand am Dienstagabend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam. Möglicherweise könne ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben, sagte der Sprecher.

Mitteilung der Polizei