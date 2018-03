Feuer in Haus mit Waffen: Gutachter am Dienstag vor Ort

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Schwalbach, in dem Schusswaffen und Munition gelagert waren, wird ein Gutachter nun am Dienstag das Gebäude unter die Lupe nehmen. Das Haus im Rheingau-Taunus-Kreis sei durch das Feuer am Freitag massiv beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Wiesbaden. Deshalb hätten die Experten aus Sicherheitsgründen nicht früher nach dem Auslöser des Brandes suchen können. Verletzt hatte es nicht gegeben. Die Waffen sowie die Munition soll der Bewohner legal besessen haben. Die genaue Schadenshöhe war noch unklar. Sie soll nach Schätzungen im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro liegen.