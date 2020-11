Ein Feuer hat in einer Sport- und Veranstaltungshalle in Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen von Fachleuten könnte die Ursache Brandstiftung gewesen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ermittlungen dazu liefen aber noch. Das Feuer sei am Freitagnachmittag schnell gelöscht worden.

