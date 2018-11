Feuer in Galvanikbetrieb: Polizei startet Ermittlungen

Pforzheim (dpa/lsw)- Nach dem Feuer in einem Galvanikbetrieb in Pforzheim am Abend startet die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. Die zuständigen Beamten wollen im Laufe des Tages das abgebrannte Gebäude genauer untersuchen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Weil bei dem Brand hochgiftige Stoffe freigesetzt wurden, sei ein Betreten des Betriebes nur mit Atemschutz möglich. Außerdem bestehe Einsturzgefahr.

Das Feuer war am Dienstagabend im Dachstuhl des Galvanikbetriebes ausgebrochen und hat nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund einer Million Euro verursacht.