In einer Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben wurde niemand bei dem Brand am Freitagmorgen verletzt. Es sollen mehrere Dutzend Menschen in dem Haus gewohnt haben. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei