Feuer in Ellwangen: mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Wegen Brandstiftung an einem Haus in Ellwangen hat die Polizei einen 21-Jährigen festgenommen. Der Asylbewerber stehe im Verdacht, ein Feuer in seinem Zimmer gelegt zu haben, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Ein Haftrichter habe Untersuchungshaft angeordnet. Der Brand war am Samstagmorgen in dem Haus ausgebrochen. Das Gebäude dient nach Angaben der Polizei als Anschlussunterbringung für Asylbewerber und als Obdachlosenunterkunft. Als das Feuer ausbrach, hätten sich fünf Menschen in dem Haus befunden, die aber unverletzt gerettet werden konnten. Die Höhe des Schadens schätzen die Beamten auf bis zu 100 000 Euro. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Mitteilung der Polizei