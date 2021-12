Nach einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung im Kreis Heilbronn suchen die Einsatzkräfte in dem Gebäude nach zwei Kindern. Drei Bewohner des Gebäudes seien bei dem Feuer in Neuenstadt am Kocher verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmorgen. Zwei Kinder werden demnach noch vermisst. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

