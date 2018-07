Feuer in Asylunterkunft in Haßmersheim: Keine Verletzten

In Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) steht eine Asylbewerberunterkunft in Flammen. Wie die Polizei in Heilbronn mitteilte, wurde bei dem Feuer am Sonntagmorgen zunächst niemand verletzt. Feuerwehrkräfte waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Der Hintergrund des Feuers war am Sonntagmorgen noch völlig unklar, wie ein Sprecher der Polizei in Heilbronn sagte.

Anwohner in Haßmersheim sowie in den Nachbargemeinden Neckarzimmern, Hochhausen und Hüffenhardt wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen der Löscharbeiten wurde auch eine Straße zwischen Haßmersheim und Hochhausen vorübergehend gesperrt. Ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet umfahren.