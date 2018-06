Feuer in Asylsunterkunft: Prozess beginnt gegen Bewohner

Weil er Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Biberach gelegt haben soll, steht ein Bewohner der Einrichtung seit Dienstag vor dem Landgericht Ravensburg. Dem zur Tatzeit 30 Jahre alten Mann wird nach Angaben der Behörde unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hatte der Beschuldigte im März 2016 vor der Zündelei die Rauchmelder funktionsunfähig gemacht. Zudem hätten zum Zeitpunkt der Brandstiftung mehrere Bewohner in dem Asylbewerberheim geschlafen.

Als Motiv vermutet die Anklagebehörde Verfolgungsängste des Mannes - daraus seien auch Suizidabsichten entstanden. Der Angeklagte soll demnach mitten in der Nacht verschiedene Kleidungsstücke und Papier angezündet haben. Mitbewohner in der Unterkunft bemerkten das Feuer jedoch, bevor der Brand auf das Gebäude übergreifen konnte. Der mutmaßliche Täter und ein weiterer Bewohner wurden leicht verletzt. Für den Prozess sind derzeit vier Verhandlungstage angesetzt.

Erst in der vergangenen Woche hatte es einen ähnlichen Fall in Kressbronn am Bodensee gegeben. In der dortigen Flüchtlingsunterkunft hatten nach Angaben der Polizei einer oder mehrere Täter Papier und eine Jacke vor verschiedene Türen gelegt und sie angezündet. Bewohner konnten die Feuer jedoch schnell austreten. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat gibt es den Angaben zufolge bislang nicht. In der Unterkunft leben rund 60 Menschen verschiedener Nationalitäten.