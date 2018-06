Rund einen Monat nach dem Brand eines Vereinsheims in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) geht die Polizei nun von Brandstiftung aus. Nach dem Ergebnis eines Brandsachverständigen sei das Feuer absichtlich gelegt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Brand am 2. Juni war das Vereinsheim eines Tennisclubs fast komplett zerstört worden. Es entstand ein Schaden von rund 400 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bereits im Mai hatten Unbekannte der Polizei zufolge versucht, das Gebäude in Brand zu setzten.

Mitteilung der Polizei