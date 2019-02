Feuer im Hotel: Gäste und Angestellte in Sicherheit gebracht

Wegen eines Feuers in einem Kabelschacht ist ein Hotel in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) am Montagmorgen geräumt worden. Elf Übernachtungsgäste und die Angestellten wurden in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst stellte bei einigen von ihnen leichte Reizungen der Atemwege fest. Ins Krankenhaus musste niemand.

Wegen des Rauchs sei das Hotel in der Innenstadt von Bad Säckingen zunächst nicht bewohnbar. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursachte. Ausgebrochen sei das Feuer in der Stromverteilung im Keller des Hotels. Von dort breitete es sich über den Kabelschacht aus.

In den frühen Morgenstunden hatte den Angaben zufolge ein Rauchmelder in dem Hotel nahe der deutsch-schweizerischen Grenze Alarm geschlagen, eine Angestellte rief die Polizei. Ein Polizeibeamter weckte die Hotelgäste, um sie in Sicherheit zu bringen. Der gesamte Kabelschacht habe gebrannt und für Rauch in dem Hotel gesorgt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf weitere Teile des Gebäudes übersprangen. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

Pressemitteilung