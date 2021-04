Feuer greift auf Wohnhaus über: Rund 500 000 Euro Schaden

Nach einem Brand in einem Schuppen im Landkreis Schwäbisch Hall ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer in der Gemeinde Sulzbach-Laufen griff am frühen Mittwochmorgen auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses über, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der Dachstuhl als auch das obere Stockwerk des Hauses brannten komplett aus. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf etwa 500 000 Euro. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten.

