Wegen eines Reihenhausbrandes in Karlsruhe haben die Bewohner von zwölf Häusern mehrere Stunden in einer Notunterkunft verbracht. Die meisten der etwa 20 Betroffen konnten nach Angaben der Polizei noch am Mittwochabend wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die drei direkt vom Feuer beschädigten Reihenhäuser seien jedoch unbewohnbar, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden die Bewohner des Gebäudes, an dem das Feuer ausgebrochen war, vorsorglich ärztlich betreut. Es handelt sich um einen 81 Jahre alten Mann und eine 80 Jahre alte Frau. Beide kamen anschließend in einem Hotel unter. Ihre direkten Nachbarn wurden von Verwandten und Bekannten aufgenommen.

Mehrere Anwohner hatten am Abend das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Die Flammen griffen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits von der hölzernen Terrassenüberdachung auf das Dach und die benachbarten Reihenhäuser über. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 600 000 Euro. Möglicherweise sei das Feuer durch eine defekte Lichterkette ausgelöst worden, teilte die Polizei mit.