Beim Brand in einer Biogasanlage in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer brach in der Nacht im Betriebsgebäude aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung