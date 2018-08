Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Tannhausen (Ostalbkreis) sind am Donnerstag mehrere Gebäude beschädigt worden. Verletzte gab es nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht. Ob allerdings Tiere in den Flammen umkamen, war zunächst unklar. Wahrscheinlich brach das Feuer in einer Scheune aus. Durch starke Winde habe es sich schnell auf nebenstehende Gebäude ausgebreitet, fünf davon brannten nieder. Brandursache und Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte die beiden Wohnhäuser der zwei Grundstücke vor der völligen Zerstörung retten.

