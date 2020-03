Feuer an Carport in Aidlingen sorgt für hohen Schaden

Ein Feuer in Aidlingen (Landkreis Böblingen) hat am Dienstagabend einen hohen Schaden verursacht. Der Brand sei im Ortsteil Dachtel an einem Carport ausgebrochen und habe ein Wohnhaus beschädigt, teilte die Polizei mit. Einer ersten Schätzung zufolge liegt der Schaden bei 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt unter anderem, ob der Brand von einem Grill ausgegangen sein könnte.

Pressemitteilung