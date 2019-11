Fernsehfilmpreis geht an „Tatort - für immer und dich“

Der Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste geht in diesem Jahr an „Tatort - für immer und dich“. Hervorragende schauspielerische Leistungen, eine Kamera, die Räume eröffne, Kostüm und Ausstattung, Schnitt und Musik - alles trage bei zu einem kongenialen und herausragenden Werk, urteilte die Jury zur Verleihung an die SWR-Produktion am Freitag in Baden-Baden. „Regisseurin Julia von Heinz und Drehbuchautor Magnus Vattrodt erzählen nah an den Figuren und psychologisch genau die Geschichte eines sexuellen Missbrauchs - durchwoben von gegenseitiger Abhängigkeit und zunehmender Gewalt, aus der die junge Frau sich schließlich selbst befreien kann.“

Die ZDF-Produktion „Stumme Schreie“ wird mit dem 3sat-Zuschauerpreis ausgezeichnet. Der Studierendenpreis geht an die HR-Produktion „Tatort - Murot und das Murmeltier“. Den Ehrenpreis des Festivals (Hans Abich Preis) erhält die Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin Julia von Heinz.

Mit der Preisverleihung im Kurhaus endet das Fernsehfilm-Festival. Es wird jährlich von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und dem Sender 3sat im Kurhaus Baden-Baden veranstaltet. Der erste Fernsehpreis der Akademie wurde 1964 verliehen.

Fernsehfilm-Festival Baden-Baden