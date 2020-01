Ein Unbekannter hat in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) einen Röhrenfernseher aus dem Fenster geworfen und damit ein parkendes Auto beschädigt. Das Gerät fiel vermutlich aus dem zweiten Stock eines angrenzenden Gebäudes auf den Wagen und richtete einen Schaden von mehreren Tausend Euro an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 29-jährige Fahrer entdeckte den Fernseher, als er zu seinem Wagen zurückkehrte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.

Mitteilung der Polizei