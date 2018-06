Meßkirch (dpa/lsw) - Die Bombendrohung bei der Silvestergala in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) geht auf das Konto eines 32-jährigen Fernfahrers aus Ostdeutschland. Das ergaben die Ermittlungen der Polizei. Der Mann hatte damit gedroht, die Stadthalle in die Luft zu jagen, in der auch das Volksmusik-Duo Geschwister Hofmann auftreten wollte. Der 32-Jährige wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Motiv für die Drohung mache er keine Angaben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei Durchsuchungen seiner Wohnung und einer seiner Belieferungsfirmen in Mannheim wurde sein Mobiltelefon gefunden. Die Kriminalbeamten sind sich sicher, dass es sich dabei um das Tathandy handelt. Der 32-Jährige wird nun wegen Störens des öffentlichen Friedens angezeigt. Auch muss er für die Kosten des Einsatzes aufkommen. Nach der Bombendrohung hatten die Gäste der Silvestergala die Stadthalle vorsorglich verlassen müssen. Die Gala begann verspätet.