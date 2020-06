Ferienstart in sechs Bundesländern: Kaum Stau im Südwesten

Auf den Straßen Baden-Württembergs ist der Reiseverkehr zum Start der Sommerferien in sechs Bundesländern zunächst ohne größere Schwierigkeiten angerollt. Es gebe keine größeren Beeinträchtigungen, sagte ein Sprecher des Verkehrswarndienstes am Samstag. Nur auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe und Heidelberg gebe es wegen einer Baustelle etwa vier Kilometer Stau. Am Samstagmittag mussten Autofahrer dort Verzögerungen von bis zu 30 Minuten hinnehmen. Das geht aus Daten der Straßenverkehrszentrale hervor. Verzögerungen von bis zu 30 Minuten gab es auch auf der A7 zwischen Würzburg und Ulm. Hier war ebenfalls eine Baustelle der Auslöser, betroffen waren beide Fahrtrichtungen.

Straßenverkehrszentrale BW