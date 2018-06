Mannheim (dpa/lsw) – Felix Haßmann hat am Schlusstag des internationalen Maimarkt-Turniers in Mannheim eine Springprüfung der Klasse S gewonnen. Der 27 Jahre alte Springreiter aus Lienen blieb am Dienstag mit Chicca in 59,92 Sekunden ohne Fehler. Der Mexikaner Alberto Michan Halbinger belegte mit Colombina den zweiten Platz vor dem ebenfalls fehlerfreien Mannheimer Armin Schäfer mit Sir de Diamant. Anuschka Zewe aus Tholey wurde mit Tweety goes freaky Achte.

