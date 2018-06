Feldversuch zur Verlängerung der Lebenszeit in Gaggenau

Was macht das Leben länger? Die Stadt Gaggenau (Kreis Rastatt) wird zum Schauplatz eines achtjährigen wissenschaftlichen Feldversuches über günstige Bedingungen für eine höhere Lebenserwartung. Es handele sich um ein „einzigartiges Experiment“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). „Noch nie konnte in einem Feldversuch dieser Größe ein solches Unterfangen umgesetzt werden.“ Das Projekt steht unter dem Motto „Ein gutes Jahr mehr“ - soll also jedem der rund 30 000 Einwohner der badischen Kommune im Schnitt ein gutes Lebensjahr mehr bescheren.

Erreicht werden soll das Ziel mit verschiedensten Maßnahmen in Kitas, Senioreneinrichtungen, Schulen oder ansässigen Arbeitgebern. Es gehe beispielsweise um städtische Strukturen, mit denen Ältere vor Vereinsamung bewahrt werden können, oder um Möglichkeiten von Gaggenauer Arbeitgebern, ihren Beschäftigten eine für Körper und Seele möglichst optimale Arbeitswelt zu schaffen.

Das Vorhaben wird von den Uni-Kliniken in Mannheim und Tübingen begleitet sowie dem Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Finanziert wird es zunächst für die kommenden drei Jahre mit jährlich rund 350 000 Euro aus Landesmitteln.

