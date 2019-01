Feinstaubbelastung und Fahrverbote: Südwest-CDU rüttelt an Grenzwerten

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein Sattelzug ist am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr in Giengen an der Brenz mit einem Regionalexpress kollidiert.

Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges auf der Landstraße in Richtung Giengen an der Brenz und wollte direkt nach dem Bahnübergang verbotswidrig nach rechts in den Giengener Weg abbiegen. Da der Wendekreis des Lasters offenbar zu groß war, musste der Fahrer rangieren. Gleichzeitig schlossen sich die Schranken am Bahnübergang, weil ein Zug Richtung Crailsheim nahte.