Die Feinstaubbelastung im Stuttgarter Talkessel ist am dritten Tag des aktuellen Feinstaubalarms leicht gestiegen. Die Konzentration blieb aber noch unter dem zulässigen EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel, wie aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Dienstag hervorging. Demnach lag die Feinstaubkonzentration am Montag am besonders belasteten Neckartor in der Innenstadt im Mittel bei 37 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Zuvor hatte der Wert 24 Mikrogramm (Samstag) und 21 Mikrogramm (Sonntag) betragen. Für den heutigen Dienstag wird ein Tageshöchstwert von 39 Mikrogramm erwartet.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch erwarten. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen. Der aktuelle Feinstaubalarm gilt seit Samstag - bislang mit offenem Ende. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Stuttgart könnte ein Tiefdruckausläufer am Donnerstag Regen in die Landeshauptstadt bringen und für ein Ende des Feinstaubalarms sorgen.

Spot-Messungen

Tagesmittelwerte am Neckartor

DWD-Wetterausblick

Stuttgart zum Feinstaubalarm