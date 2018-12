Feinstaubbelastung am Neckartor erstmals im grünen Bereich

Die Feinstaubwerte am Stuttgarter Neckartor liegen in diesem Jahr im Tagesmittel erstmals unter der EU-Grenze. Bisher seien dieses Jahr an der Station lediglich 22 Überschreitungen erfasst worden, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Die von der Europäischen Union (EU) erlaubte Höchstgrenze für Feinstaub von im Tagesmittel 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft dürfe an bis 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Die Messungen seien zwar vorläufig, im Jahr 2018 sei eine Überschreitung aber rechnerisch nicht mehr möglich. Damit würden die Tagesmittelwert für Feinstaub erstmals seit 2014 auch in ganz Baden-Württemberg eingehalten.

Mitteilung des Verkehrsministeriums