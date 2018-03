Feinstaubalarm: Messwerte wieder unter zulässiger Grenze

Am zweiten Tag des neuen Feinstaubalarms in Stuttgart sind die Messwerte wieder unter dem zulässigen Grenzwert. Am besonders belasteten Neckartor in der Innenstadt wurden am Dienstag im Tagesmittel 39 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervorgeht. Für Mittwoch zeichnet sich ein ähnlicher Wert ab. Am Morgen wurden 34 Mikrogramm gemessen. Der erlaubte Tagesmittelwert liegt bei 50 Mikrogramm.

Die Stadt hatte am Sonntag den sechsten Feinstaubalarm in diesem Jahr ausgerufen. Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, müssen seit Montagabend aus bleiben. Seit Dienstag sind auch Autofahrer dazu aufgerufen, ihren Wagen stehenzulassen. Das Ende des Alarms war zunächst offen.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart seit Anfang 2016 immer von Mitte Oktober bis Mitte April ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen. Regen, der die Luft reinwäscht, erwarteten die Meteorologen zunächst nicht.

Spot-Messungen

Tagesmittelwerte am Neckartor