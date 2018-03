Feinstaubalarm in Stuttgart endet in der Nacht zum Freitag

Zum Start des fünften Feinstaubalarms des Jahres hat die Feinstaubkonzentration im Stuttgarter Talkessel den erlaubten EU-Grenzwert deutlich überschritten. Wie aus vorläufigen Zahlen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Mittwoch hervorgeht, wurden am Dienstag 89 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel gemessen - erlaubt sind laut EU 50 Mikrogramm. Damit liegt der Wert gut doppelt so hoch wie an den beiden Vortagen ohne Feinstaubalarm.

Autofahrer sind seit Dienstag aufgerufen, den Wagen stehenzulassen. Verpflichtet sind sie aber nicht. Auf Anordnung der Stadt Stuttgart mussten Kamine, die nur zur Gemütlichkeit dienen, bereits seit Montagabend aus bleiben.

Der Alarm ende in der Nacht zum Freitag um Mitternacht, teilte die Stadt am Mittwoch mit. „Wir heben den Feinstaubalarm dann auf, da in den nächsten Tagen ein Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln das Wetter in der Region Stuttgart bestimmt“, sagte der Leiter der Abteilung Stadtklimatologie im Stuttgarter Rathaus, Rainer Kapp. Dieses Tief führe von Freitag an zu Schauern, am Samstag dann zu viel Regen. Somit sei dann mit weniger Feinstaub in der Stadt zu rechnen.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen. Der Feinstaubalarm wird seit Anfang 2016 immer von Mitte Oktober bis Mitte April ausgerufen

