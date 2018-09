Fehlstart: Turbine Potsdam unterliegt 0:1 bei TSG Hoffenheim

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat zum Saisonstart in die Frauenfußball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Anne Fühner mit einem sehenswerten Schuss in der 51. Minute. Es war zugleich die erste Niederlage für den sechsmaligen Meister gegen Hoffenheim im 12. Aufeinandertreffen.

Das nach zahlreichen Abgängen umformierte Turbine-Team war im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion nur selten gefährlich. Die beste Chance zum Ausgleich besaß die kurz zuvor eingewechselte Lena Petermann. Doch der Schuss der Nationalspielerin landete nur am Pfosten des Hoffenheimer Tores (78.).

Potsdam muss zudem den Verlust zweier Spielerinnen beklagen. Während Offensivspielerin Nina Ehegötz verletzt ausschied (55.), flog Innenverteidigerin Rahel Kiwic mit Gelb-Rot vom Platz (67.). Die Schweizerin fehlt Turbine somit am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SC Sand.