Februar-Schnapszahldaten für Trauungen im Südwesten beliebt

Normalerweise reizt der Februar wenige zum Heiraten - doch dieses Jahr sind auch in Baden-Württemberg zwei Tage besonders beliebt: der 2.2. und der 22.2.22. Viele Paare wollen sich unbedingt an einem der einprägsamen Tage trauen lassen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Doch nicht alle Standesämter sind ausgebucht. Es gibt mancherorts noch freie Termine. Das liegt an Corona. Die ein oder andere Hochzeit wurde verschoben. Doch sind an solchen Daten geschlossene Ehen stabiler? Die Freiburger wollten es wissen und haben bei Paaren nachgefragt, die am 8.8.88 geheiratet hatten. Das Ergebnis: „Die Ehen sind nicht glücklicher und auch nicht unglücklicher“, berichtete Standesbeamtin Bettina Zipfel.

