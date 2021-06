FDP wirft Strobl 180-Grad-Wende bei Polizei-Politik vor

Alfred Zöllner sitzt in seiner Garage auf einer Bierbank an einem Tisch und blickt auf einen riesigen blauen Container, der auf seinem Hof steht. Fast der gesamte Hausrat seiner Wohnung liegt darin – zerstört von Schlamm und Wasser.

Das Hochwasser des Ortsbachs an der Bachstraße in Ertingen stand vergangene Woche, in der Nacht zum Mittwoch, bis zur Decke in zwei Wohnungen im Erdgeschoss seines Hauses im Ortskern. Auch seine beiden Autos haben einen Totalschaden erlitten.