Einen Dringlichkeitsantrag für die Finanzierung der Südbahn stellt der Kreisverband Ravensburg auf dem Landesparteitag der FDP am Donnerstag in Stuttgart. Danach sollen sich Bundestagsabgeordnete für eine höhere Einstufung der Südbahn im Investitionsrahmenplan einsetzen.

Die Deutsche Bahn und der Bund sollen zudem zu ihren Finanzierungszusagen für die Südbahn stehen, heißt es in dem Antrag. Der im Dezember vorgestellte Investitionsrahmenplan für die kommenden Jahre enthält die Südbahn als Projekt nur in einer Kategorie ohne eingestellte Mittel. „Mit einer Realisierung ist nicht vor 2015 zu rechnen“, heißt es in dem FDP-Antrag. Benjamin Strasser, Mitglied des Landesvorstandes der Jungen Liberalen und ehemaliger Landtagskandidat im Wahlkreis Ravensburg, hat den Antrag mitinitiiert: "Die Südbahn ist im Investitionsrahmenplan derzeit unter ferner liefen." Die Einstufung des Projektes in die niedrigste Kategorie "hat uns alle in der Region schockiert". Strasser verweist dabei auch auf Finanzierungszusagen von Bahnchef Grube und Verkehrsminsister Rasmauer in den vergangenen Monaten.

Die Delegierten fordern daher für die Südbahn statt der letzten Kategorie D die Kategorie B, in denen für die einzelnen Projekte bis 2015 Geld eingeplant ist. Aufgrund der hohen Zahl der Anträge hat der Parteitag den Südbahn-Antrag in den Landesvorstand verwiesen. Dort wird über den Antrag abgestimmt werden. (jak)