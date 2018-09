FDP sieht Verantwortungschaos in der Regierung bei „ella“

Wer übernimmt in der grün-schwarzen Landesregierung die Verantwortung für die massiven Probleme bei der Bildungsplattform „ella“? Nach Ansicht des FDP-Bildungsexperten Timm Kern schieben sich das Innen- und das Kultusministerium die Schuld dafür gegenseitig zu. „Es herrscht Chaos, was die Digitalisierung angeht. Beim größten Einzelprojekt bei der Digitalisierungsstrategie dieser Landesregierung stehen wir vor einem Scherbenhaufen“, sagte Kern nach einer Sitzung des Innenausschusses im Landtag am Mittwoch in Stuttgart. Wie es mit „ella“ weitergeht, will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag im Bildungsausschuss erklären.

Der Start von „ella“ musste im Februar wegen gravierender technischer Probleme verschoben werden. Die Bildungscloud für 1,3 Millionen Lehrer und Schüler gehört zu den digitalen Leuchtturmprojekten der grün-schwarzen Landesregierung. Bis 2019 waren dafür 28,7 Millionen Euro angesetzt. Innenstaatssekretär Julian Würtenberger erklärte, Auftraggeber für „ella“ sei das zuständige Fachressort, also das Kultusministerium. Auftragnehmer sei die für die IT zuständige Landesbehörde BitBW, die dem Innenministerium angegliedert ist. BitBW hatte den Auftrag an den IT-Zweckverband Iteos weitergegeben. Die Entscheidung vom Februar, den Start von „ella“ zu verschieben, hätten die beiden Ministerien gemeinsam getroffen, sagte Würtenberger.

„Ella“ sollte am 26. Februar an den Start gehen. Der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnologie, Stefan Krebs, der auch Chef (CIO) von BitBW ist, bekräftigte, erst vier Tage davor, am 22. Februar, habe Iteos auf Nachfrage erklärt, dass die Plattform nicht betriebsfähig sei. Bis dahin sei für BitBW nicht zu erkennen gewesen, dass es mit „ella“ Probleme gab. „Das hat uns alle überrascht.“ Iteos wiederum hatte ein Subunternehmen mit der Umsetzung beauftragt.