Stuttgart (dpa/lsw) - FDP-Chef Philipp Rösler kämpft heute (11.00 Uhr) beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen um das politische Überleben. Der 38-jährige Vorsitzende der Bundespartei muss mit seiner Rede im Stuttgarter Staatstheater seine am Boden liegende FDP wieder aufrichten. Die kleine Regierungspartei sackte in den Umfragen zuletzt immer weiter ab.

Rösler ist als Parteichef angeschlagen. Der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rainer Brüderle, wird bereits als Nachfolger gehandelt. Brüderle rief die FDP am Donnerstag beim Landesparteitag in Stuttgart zum Kämpfen und Kurshalten auf. Das Dreikönigstreffen ist für die FDP seit Jahrzehnten der Aufgalopp in das neue Jahr, bei dem sie Selbstbewusstsein demonstrieren will.

Live-Stream von Phoenix