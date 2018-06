FDP-Politiker: Bahn muss Hausaufgaben bei S 21 erledigen

Stuttgart (dpa/lsw) - In der FDP rührt sich Kritik an der Bahn wegen Stuttgart 21 - und das von einem Konzern-Angestellten: Der Fahrdienstleiter des Stuttgarter Hauptbahnhofes und Stuttgarter FDP-Kreischef Armin Servani forderte die Bahn auf, ihre Hausaufgaben für S 21 zu erledigen. Die Naturschutzvorgaben für das Milliardenprojekt müssten sorgfältiger geprüft werden. Dass dies nicht geschehen sei, sei ein „Hammer“, sagte Servani am Donnerstag in Stuttgart mit Blick auf mögliche Verzögerungen beim Weiterbau des Projektes durch Naturschutzauflagen.

Beim FDP-Landesparteitag wies er darauf hin, dass die Schutzanforderungen für Tiere im Schlossgarten schon seit Oktober 2010 bekanntgewesen seien. Es sei erschreckend, dass dies wohl von den S-21-Planern ignoriert worden sei, sagte Servani, der den Verkehr im Bahnhof koordiniert.

FDP-Landeschefin Birgit Homburger plädierte - anders als Servani - dafür, das Anti-S-21-Camp im Stuttgart Schlossgarten so schnell wie möglich zu räumen. Man dürfe nicht erst darauf warten, dass die Bauarbeiten beginnen. Sie schlug ferner vor, die Demonstranten an den Kosten der Auflösung von Sitzblockaden zu beteiligen. Dies dürfe nicht auf dem Rücken der Allgemeinheit beglichen worden.