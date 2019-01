Die baden-württembergische FDP will heute in Fellbach bei Stuttgart ihr Programm für die Kommunalwahl im Mai 2019 beschließen. Am 26. Mai entscheiden die Bürger darüber, wer sie im Europaparlament vertritt - die Baden-Württemberger wählen zudem die Vertreter in den Gemeinderäte und Kreistagen neu. Landeschef Michael Theurer wird auf dem Landesparteitag eine Rede halten.

Die Generalsekretärin der Landes-FDP, Judith Skudelny, berichtete am Freitag von mehr als 30 Anträgen für den Parteitag, etwa zur Bildung oder zur Verbesserung der Sicherheitsarchitektur zwischen Bund und Ländern. Auch die Digitalisierung bilde einen inhaltlichen Schwerpunkt des Parteitags. Am Sonntag findet dann die Dreikönigskundgebung der FDP im Stuttgarter Opernhaus statt.