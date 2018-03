Die FDP im Landtag hat sich gegen die Einführung einer blauen Plakette für Diesel-Autos zur Luftreinhaltung in Städten ausgesprochen. Die blaue Plakette bedeute, sämtliche Diesel-Fahrzeuge bis einschließlich der Abgasnorm Euro 5 aus den Umweltzonen auszuschließen, sagte FDP-Verkehrsexperte Jochen Haußmann am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Bundesweit betreffe das zwölf Millionen Autos. Stattdessen müssten Bund, Land und Kommunen gemeinsam überlegen, wie die Luft mit anderen Maßnahmen schnell sauberer zu bekommen sei.

Damit griff die FDP die grün-schwarze Landesregierung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an, die im Bund auf die Einführung einer blauen Plakette dringt, um Fahrverbote in Eigenregie der Länder zu vermeiden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass Fahrverbote für Diesel-Autos auf der Grundlage der bestehenden Gesetze möglich sind. Damit könnte es Ende 2018 zu ersten Verboten für ältere Diesel-Autos in Stuttgart kommen.

