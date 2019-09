FDP-Chef prangert „Überbietungswettbewerb der Verbote“ an

FDP-Landeschef Michael Theurer wirft den Grünen und der Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine dirigistische Politik vor - und warnt eindringlich vor einer „Öko-Diktatur“ in Deutschland. Die öffentliche Debatte werde von einem „Überbietungswettbewerb der Verbote“ dominiert, sagte Theurer der Deutschen Presse-Agentur etwa mit Blick auf aktuelle Debatten über Fleischpreise, Fahr- oder Flugverbote. „Wenn der Staat so dirigistisch, so autoritär, vor allen Dingen auch so kleinteilig in die individuellen Lebensentwürfe der Menschen eingreift, braucht man sich am Ende nicht wundern, wenn man in einer Ökodiktatur aufwacht.“ Trotzdem zeigt sich Theurer unter Bedingungen offen für eine grün-gelbe Koalition in Baden-Württemberg ab 2021.