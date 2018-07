Die FDP im Südwesten möchte das deutsche Steuersystem vereinfachen und Schlupflöcher für große Konzerne schließen. Landeschef Michael Theurer sagte am Samstag am Rande eines kleinen Parteitages in Rheinau (Ortenaukreis), gerade für kleine Unternehmen sei es zudem wichtig, den Steuerwettbewerb fairer zu gestalten. Die Steuerquote, also die Steuerbelastung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, möchte Theurer auf 20 Prozent senken. Inzwischen liege sie bei etwa 22 Prozent, sagte Theurer in seinem Leitantrag, den die Delegierten nach intensiver Diskussion verabschiedeten.

Theurer kritisierte zudem das am Freitag vorgestellte Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). „Wir halten die Vorschläge von Herrn Heil für unverantwortlich“, sagte er. „Wir fordern eine enkelfitte Rente.“

Die Rentner in Deutschland sollen den Plänen nach durch eine milliardenschwere Reform vor zu geringen Altersbezügen geschützt werden. Die Bundesregierung will besonders die Renten von rund drei Millionen Müttern und Vätern sowie jene von rund 170 000 krankheitsbedingten Frührentnern aufbessern. Außerdem sollen rund drei Millionen Geringverdiener mit Einkommen bis 1300 Euro entlastet werden.