FDP attackiert Grün-Schwarz zum zweijährigen Bestehen

Trotz gegenteiliger Beteuerungen der grün-schwarzen Koalitionäre sieht FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke die Landesregierung am Ende. Grün-Schwarz sei nicht mehr in der Lage, das Land zu regieren, sagte Rülke am Montag in Stuttgart zum zweijährigen Bestehen der Regierungskoalition am kommenden Samstag (12.5.). Das Gift des Misstrauens habe sich in die Koalition hineingefressen, sagte er mit Blick auf die Auseinandersetzung um eine Reform des Landtagswahlrechts und die ruckelige Wahl der CDU-Politikerin Sabine Kurtz zur Landtagsvizepräsidentin.

Hingegen versuchte Regierungsvize Thomas Strobl (CDU) noch einmal, Spekulationen um einen möglichen Bruch der Regierung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an der Spitze und der Bildung einer Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP entgegenzutreten. Der CDU-Landesvorstand steht nach seinen Angaben geschlossen zu Grün-Schwarz - einen anderen Weg gebe es gar nicht. „Es ist festgestellt worden, dass es niemanden gibt, der eine andere Konstellation als diese Koalition möchte“, sagte Strobl.

SPD-Generalsekretärin Luisa Boos sagte, Kretschmann und Strobl versuchten krampfhaft, die Koalition zusammenzuhalten - dabei sei das Haltbarkeitsdatum der Koalition einfach überschritten.

Rülke hielt der Regierung Versagen etwa in der inneren Sicherheit und in der Bildungspolitik vor. Gespannt sei er auch darauf, wie Grün-Schwarz das Thema Fahrverbote für alte Diesel-Autos zur Luftreinhaltung in Stuttgart lösen wolle. Während die Grünen glauben, dass diese sich nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht vermeiden lassen, sind CDU-Politiker strikt gegen Fahrverbote. Strobl zeigte sich zuversichtlich, dass man das Thema lösen werde. In den schwerwiegenden Fragen habe Grün-Schwarz immer zueinander gefunden.

Rülke bekräftigte, wenn Grün-Schwarz zerbrechen sollte, stehe seine Fraktion für Gespräche über die Bildung einer alternativen Regierung bereit. Er räumte ein, dass die CDU-Landtagsfraktion sich uneins ist mit Blick auf eine mögliche Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP. Voraussetzung für eine FDP-Beteiligung wäre nach seinen Worten, dass es sich um ein stabiles Bündnis handele, in dem sich die FDP mit ihren Themen wiederfinde. Möglicherweise seien heute auch die Voraussetzungen für Verhandlungen über eine Ampel (Grüne, SPD, FDP) andere als noch kurz nach der Landtagswahl 2016.