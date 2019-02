Im Streit um die Forstreform des Landes stellt sich die FDP auf die Seite der Waldbesitzer. Der liberale Landtagsabgeordnete Klaus Hoher aus Salem forderte am Dienstag, die Beratung über den Gesetzesentwurf von Minister Peter Hauk (CDU) noch einmal zu verschieben. Das neue Gesetz soll am 20. März Thema im Landtag sein. Es gibt jedoch erhebliche Proteste von Waldeigentümern und Kommunen. Sie werfen Hauk vor, ihnen zu strenge Naturschutz-Vorschriften zu machen. Auch in der CDU selbst gibt es Widerstand gegen das Vorhaben. „In Zeiten des Klimaschutzes und der Rettung der Artenvielfalt kann es das Land sich nicht leisten, auf maximalen Konfrontationskurs mit 240 000 privaten und kommunalen Waldbesitzern zu gehen“, sagte FDP-Mann Hoher.