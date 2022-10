FCH hofft auf Buschs Rückkehr gegen Hannover

Marnon Buschs Rückkehr in die Startaufstellung des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim ist fraglich. Der Außenverteidiger konnte wegen eines Magen-Darm-Infekts in dieser Woche immer noch nicht trainieren, sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Da haben wir allerdings noch zwei Tage und hoffen, dass wir es mit ihm noch hinbekommen“, so Schmidt.

Sicher fehlen werden auch weiterhin die verletzten Profis Jan Schöppner und Stefan Schimmer. Auch Marvin Rittmüller wird mit Oberschenkelproblemen ausfallen.

Schmidt erwartet mit Hannover einen „formstarken Gegner“ und „richtigen Brocken, der da auf uns zukommt“, sagte er. Seine Mannschaft ist zwar seit sieben Partien ungeschlagen. Davon spielte der Fünfte der Tabelle aber auch fünf Mal Remis. „Es hat immer ein bisschen etwas gefehlt“, sagte Schmidt. Die Spiele hätten gleichzeitig aber auch gezeigt, wie schwierig es für die Gegner ist, den FCH zu bezwingen. Mit dem Saisonstart und 17 Punkten nach zehn Spielen ist er zufrieden.

