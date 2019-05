FC Villingen 08 gewinnt zum neunten Mal den Landespokal

Fußball-Oberligist FC Villingen 08 hat sich zum neunten Mal den südbadischen Pokal und damit die Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal gesichert. Der Rekordsieger gewann am Samstag das Endspiel gegen Verbandsliga-Tabellenführer 1. FC Rielasingen-Arlen mit 3:1 (1:1). Vor 3085 Zuschauern in Pfullendorf erzielten Benedikt Haibt (36.) und Damian Kaminski (68./86.) die Tore für den Favoriten. Thomas Kunz traf kurz vor der Pause für den Außenseiter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

