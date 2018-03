Der FC Carl Zeiss Jena hat nach fast fünf Monaten auswärts erstmals wieder gepunktet. Der Aufsteiger kam am Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach zu einem 0:0. Nicht nutzen konnte die Mannschaft von Zeiss-Trainer Mark Zimmermann bei der SG ihr Überzahlspiel. Nach einem Tritt gegen den Oberschenkel von Jenas Davud Tuma hatte Julian Leist die Rote Karte in der 47. Minute bekommen. Bereits das Hinspiel in Jena war torlos ausgegangen. In der Tabelle rutschte Jena mit 29 Punkten auf den 15. Platz ab.

Torjäger Timmy Thiele (8.) hätte die Gäste aus Jena diesmal schon früh in Führung bringen können, sein Schuss ging aber flach am Tor vorbei. Julian Günther-Schmidt (20.) scheiterte anschließend an Keeper Kevin Broll. Bei Dauerschneefall hatte Jena auch nach dem Seitenwechsel beste Chancen. Mit einem Handelfmeter scheiterte Thiele (63.) aber ebenfalls am SG-Torwart.

