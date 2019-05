„FAZ“: Zetsche nächste Woche Tui-Aufsichtsratschef

Der scheidende Daimler-Chef Dieter Zetsche soll nach Informationen der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) nächste Woche zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Touristikkonzerns Tui gewählt werden. Dazu komme das Kontrollgremium des Reise-Unternehmens am 23. Mai zusammen, wie das Blatt berichtete (Dienstag). Vom Tui-Konzern in Hannover gab es am Montagabend zunächst keine Bestätigung für den Termin.

Einen Tag vorher will Zetsche (66) nach der Hauptversammlung von Daimler sein Amt als Vorstandsvorsitzender des Stuttgarter Autoherstellers an seinen designierten Nachfolger Ola Källenius abgeben. Zetsche, der schon seit vergangenem Jahr einfaches Mitglied des Tui-Aufsichtsrats ist, folgt auf Klaus Mangold, der das Gremium seit 2011 leitete.

TUI