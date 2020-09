„Faszinierend“: VfB-Trainer Matarazzo freut sich auf Streich

Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart blickt voller Vorfreude auf seine Premiere als Chefcoach in der Fußball-Bundesliga - und das Duell mit Christian Streich. „Ich kenne ihn leider noch nicht persönlich. Aber das, was ich sehe, finde ich faszinierend“, sagte Matarazzo am Donnerstag über seinen Kollegen, der mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger zu Gast ist. Es imponiere ihm, wie Streich es schaffe, „immer authentisch zu bleiben“, sagte Matarazzo. „Auch die Leistung, die er in den letzten Jahren abgerufen hat, finde ich faszinierend. Freiburg so in der Bundesliga zu etablieren, ist eine großartige Leistung.“

