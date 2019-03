Das Sturmtief „Bennet“ hat dafür gesorgt, dass Rosenmontagsumzüge in Mannheim-Rheinau und Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) abgesagt wurden. Nach Polizeiangaben waren in der Rhein-Neckar-Region mehrere Bäume und Verkehrszeichen umgestürzt und Dachziegel heruntergefallen. Von einer Gartenhütte hatte sich das Dach gelöst und war auf einen Radweg gefallen. Auch in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) war der Rosenmontagsumzug am Vormittag wegen der Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes abgesagt worden.

Polizeimeldung