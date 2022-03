Fast jeder Baden-Württemberger für Aufnahme von Flüchtlingen

Fast alle Baden-Württemberger sprechen sich einer Umfrage zufolge für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine im Südwesten aus. 94 Prozent der Wahlberechtigten sind dafür, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ ergab, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 93 Prozent der Befragten sorgen sich demnach um die Menschen im Kriegsgebiet. 82 Prozent fürchten, dass Russland die Ukraine vollständig besetzen könnte. Zwei von drei Baden-Württembergern (70 Prozent) haben sogar Angst davor, Russland könne weitere Länder in Europa angreifen und es könne zu einem größeren Krieg (67 Prozent) auf dem europäischen Kontinent kommen.

Drei von vier Baden-Württemberger unterstützen die Sanktionen der EU und der Bundesregierung gegen Russland. Nur eine Mehrheit der AfD-Anhänger unterstützt der Umfrage zufolge Sanktionen mit negativen Auswirkungen nicht.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hatte am 24. Februar begonnen. Seit Ende der vergangenen Woche steigt die Zahl der Flüchtlinge im Land stark an. Am Mittwoch wurden laut Justizministerium 2000 Flüchtlinge im Südwesten registriert.

