Biebertal/Kassel (dpa/lhe) - In Hessen leben immer weniger Schafe. Es gebe nur noch knapp 168 000 Tiere bei etwa 5500 Haltern, sagte Willi Müller-Braune vom Hessischen Verband für Schafzucht und -haltung in Kassel. Mehr als zwei Drittel der Halter besitzen höchstens zehn dieser Tiere. Oft werden die Schafe als „Rasenmäher“ oder nur zum Spaß gehalten. Ihre Zahl ist in den vergangenen vier Jahren um fast 20 Prozent gesunken.

Das liegt laut Müller-Braune auch an den vielen Vorschriften, an die sich die Schafbesitzer halten müssen. So müssen zum Beispiel alle Tiere ab einem gewissen Alter mit zwei Ohrmarken versehen werden, die sich die Schafe häufig abreißen. „Das ist alles viel Aufwand“, sagt Arnd Ritter vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) in Kassel. Auch die gestiegenen Pacht- und Futterkosten mache den Schafhaltern das Leben schwer.